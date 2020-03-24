Ağrı'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
Ağrı'da otomobilin yoldan çıkarak kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
24.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:46
Ağrı 'da otomobilin yoldan çıkarak kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Enver Alpaslan yönetimindeki 27 AZN 87 plakalı otomobil, Ağrı- Van kara yolu 100 Yıl Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Alpaslan, 112 Acil sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Enver Alpaslan yönetimindeki 27 AZN 87 plakalı otomobil, Ağrı- Van kara yolu 100 Yıl Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Alpaslan, 112 Acil sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA