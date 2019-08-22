Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ağrı'da traktör devrildi: 1 ölü 8 yaralı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

22.08.2019 17:43 Ağrı'da traktör devrildi: 1 ölü 8 yaralı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi Kumluca Köyünden, Tanrıverdi Köyüne ziyaret amaçlı giden traktör virajı alamayarak yaklaşık 30 metre derinliğinde şarampole devrildi.

Kazada traktör kasasında bulunan Bircan Kızılırmak olay yerinde hayatını kaybederken, Hülya Taşdemir, Nejla Kaya, Fatma Kaya, Azat Kaya, Ayşe Kaya, Nur Kaya, Yağmur Kaya ve Naz Kaya yaralandılar.

Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar. - AĞRI

Taşlıçay, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:14   İnşattan düşen işçi ağır yaralandı
18:12   Zarftan esrar çıktı
18:08   Takla atıp hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
18:04   Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
18:03   Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
18:01   Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
18:01   Motosiklet aksesuarı satan işyerleri denetlendi