Ağrı'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Ağrı
'nın Taşlıçay
ilçesinde, bir köydeki yakınlarını ziyaretine gidenleri taşıyan traktör ve römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kumluca köyünden Tanrıverdi köyüne yakınlarını ziyaret etmek amacıyla gidenleri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktör, virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazada, römorktaki Bircan Kızılırmak olay yerinde hayatını kaybetti, Nejla, Fatma, Azat, Ayşe, Nur, Yağmur, Naz Kaya ile Hülya Taşdemir yaralandı.
Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.