Ağrı'da Traktör ile Kamyonet Çarptıştı: 4 Yaralı

Ağrı
'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Erzurum
yolu üzerinde 24 DZ 815 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 04 AB
113 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Abdurrahman Yılmaz
, traktörü kullanan Kuddüs Babatonguz ile beraber yanlarındaki 2 kişi yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Avrupa Birliği,Ağrı
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:46