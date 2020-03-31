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Ağrı'da Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ileten boru hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

31.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:44
Ağrı'da Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama
Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarından geçen ve İran 'dan Türkiye 'ye doğal gaz ileten boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgilere göre, İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattında, Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Türkiye, Ağrı, İran, Dünya
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