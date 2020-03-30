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Ağrı'da vatandaşlara "koronavirüs" uyarısı

Ağrı'da güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

30.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:46
Ağrı 'da güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.
Ağrı'da Valiliğin koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürü Özen de polis ekiplerinin çalışmasına katılarak Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde esnaf ve vatandaşları uyardı.
Özen, sohbet ettiği vatandaşların salgına karşı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.
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Ağrı’da vatandaşlara ’koronavirüs’ uyarısı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel

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Ağrı'da vatandaşlara "koronavirüs" uyarısı
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