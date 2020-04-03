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Ağrı'da Vefa Sosyal Destek Grubu Kıbrıs gazilerine maaşlarını evinde teslim etti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Kıbrıs gazilerine maaşlarını bankadan çekip evlerinde teslim etti.

03.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:56
Ağrı'da Vefa Sosyal Destek Grubu Kıbrıs gazilerine maaşlarını evinde teslim etti
Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Kıbrıs gazilerine maaşlarını bankadan çekip evlerinde teslim etti.
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda yaşlı, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.
Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların hem günlük hem de acil taleplerini karşılıyor.
Hasta ve yaşlıların maaşlarını da evine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu'na kolluk kuvvetleri de destek veriyor.
Söz konusu gruba ilçedeki Kıbrıs gazilerinden gelen talep üzerine harekete geçen SYDV memurları ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gazilere maaşlarını bankadan çektikten sonra evlerine giderek teslim etti.
Gazi maaşını emniyet mensuplarının elinden alan Muharip Gaziler Derneği Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Resul İlhan, çok duygulandığını belirterek teşekkür etti.
"Allah devletimize zeval vermesin" diyen İlhan, "Gerçekten dünya üzerinde bizim devletimiz gibi devlet yok. Yeter ki kıymetini bilelim. Biz gaziler olarak devletimizden, yöneticilerimizden, sizlerden çok memnunuz. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs gazileri Hasan Basri Uçar (67) ve Ahmet Ersingün (67) de koronavirüs tedbirlerini olumlu bulduklarını belirterek, maaşlarını getiren ekiplere teşekkür etti.
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Kaynak: AA

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