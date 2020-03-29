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Ağrı'da yakacağı biten aile polisin getirdiği odunla ısınacak

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki polis ekipleri, evinden çıkması kısıtlanan 66 yaşındaki Taceddin Daşdemir'in yakacak odun talebini yerine getirdi.

29.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:04
Ağrı'da yakacağı biten aile polisin getirdiği odunla ısınacak
Ağrı 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki polis ekipleri, evinden çıkması kısıtlanan 66 yaşındaki Taceddin Daşdemir'in yakacak odun talebini yerine getirdi.
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evlerinde kalanlar 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak yardım talebinde bulunuyor.
Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Alpaslan Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Taceddin Daşdemir, odunları bitince 155'i arayarak polisten yardım istedi.
Durumun Vefa Sosyal Destek Grubu'na bildirilmesinin ardından eve giden polisler, 5 torba odun satın alıp Daşdemir'e teslim etti.
Daşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, odununun bittiğini, sokağa çıkamadığı için polislerden yardım istediğini söyledi.
Kendisiyle ilgilenen ve ihtiyacını karşılayan polislere teşekkür eden Daşdemir, "Odunumuz bittiği için üşüyecektik. Polisler bana 5 torba odun aldı. Başka ihtiyacım olup olmadığını sordular. Bende kendilerine teşekkür ettim." diye konuştu.
Daşdemir'in eşi de polislere teşekkür edip onlara dua etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Ağrı, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Ağrı'da yakacağı biten aile polisin getirdiği odunla ısınacak - Haberler

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