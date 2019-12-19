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Ağrı'da yerli malı haftası kutlandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Yatırım ve Türk Malları haftası dolayısı ile Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

19.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:07 Ağrı'da yerli malı haftası kutlandı

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen etkinlikte stantlar kuruldu. Okul öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin iş birliğinde hazırlanan etkinlikte, birçok yöreye ait ürünler tanıtılırken, yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, evlerinden getirdikleri birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar. Stantları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Yöresel ürenler hakkından öğrencilerden bilgi alan Tekin, emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Faruk Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri katıldı.


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Kaynak: Bültenler

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