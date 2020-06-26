Ağrı'da YKS öğrencilerine ve görevlilerine belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek

Ağrı Belediyesi otobüsleri, Yüksek öğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak adaylara ve sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.

Ağrı'da YKS öğrencilerine ve görevlilerine belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:48
Ağrı Belediyesi otobüsleri, Yüksek öğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak adaylara ve sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.

YKS'ye girecek öğrenciler, Ağrı Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından 27 Haziran 2020 Cumartesi Günü 09.00 ile 14.30 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar Günü ise 09.00 ile 18.00 saatlerini arasında ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek, "YKS'ye girecek aday öğrencilerimizi ve görevlilerimizi Ağrı Belediyemize ait otobüslerle ücretsiz olarak taşıyacağız. Yüksek öğretim Kurumları Sınavına girecek tüm katılımcılara muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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