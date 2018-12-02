Ağrı'da Yoğun Sis

Ağrı
'da etkili olan yoğun sis trafik akışını olumsuz etkiledi. Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun siste özellikle Ağrı- İran
kara yolunun Doğubayazıt
ilçesi kesimi ile İshak Paşa Sarayı
'na giden yolda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, Doğubayazıt
ilçesindeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi.
Trafik ekipleri ise sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
İran,İshak Paşa Sarayı,Doğubeyazıt,Ağrı
02 Aralık 2018 Pazar 01:21