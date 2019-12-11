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Ağrı'da yoğun sis

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

11.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:44Ağrı'da yoğun sis
'nın Doğubayazıt ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik akışı aksadı.
Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Ağrı- kara yolunun Doğubayazıt ilçesi kesiminde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sisle beraber soğuk havanın da etkili olduğu ilçede vatandaşlar yürümekte zorlandı.
Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan birçok tır şoförü, ilçedeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan Ömer Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben sürekli akşamları çalışıyorum. İşten çıktıktan sonra bir anda her tarafı sisin kapladığını gördüm. Görüş mesafesi de bir hayli düşük. Ayrıca üzerimde de koyu renk kıyafet var. Trafikte ilerleyen sürücüler beni görmez diye yavaş ve dikkatli yürümeye çalışıyorum" diye konuştu.

Doğubeyazıt, İran, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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