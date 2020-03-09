Ağrı'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Ağrı'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
09.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:22
Ağrı 'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü.
Bu nedenle Ağrı-İran, Ağrı- Van ve Ağrı- Erzurum kara yollarını kullanan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
İl merkezinde de etkisini gösteren sis dolayasıyla araçlarıyla iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Mustafa Karataş, kentte soğuk hava ve sis dolayısıyla zor anlar yaşadıklarını anlattı.
Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü.
Bu nedenle Ağrı-İran, Ağrı- Van ve Ağrı- Erzurum kara yollarını kullanan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
İl merkezinde de etkisini gösteren sis dolayasıyla araçlarıyla iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Mustafa Karataş, kentte soğuk hava ve sis dolayısıyla zor anlar yaşadıklarını anlattı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ağrı'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
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