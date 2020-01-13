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Ağrı'da yoğun sis tır sürücülerine kontak kapattırdı

Ağrı'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı tır sürücüleri kontak kapattı.

13.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:52Ağrı'da yoğun sis tır sürücülerine kontak kapattırdı
'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı tır sürücüleri kontak kapattı.
Soğuk havanın etkisi altındaki kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 2 metreye düştüğü kentte, çevre yolu başta olmak üzere işlek caddelerde sürücüler zor anlar yaşıyor.
Sis karşısında ilerlemekte güçlük çeken bazı tır şoförleri araçlarını yol kenarına çekip kontak kapatarak sisin dağılmasını bekledi.
Tır sürücüsü Refik Aslan Atay, görüş mesafesinin çok düştüğünü, yolu göremediği için beklediğini söyledi.
İlk defa böyle yoğun bir sisle karşılaştığını ifade eden Atay, "Sisten önümü göremiyorum. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyeyim diye yolun kenarına aracımı park ettim bekliyorum." dedi.

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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