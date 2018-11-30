30 Kasım 2018, 21:06
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Ağrı'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 19 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Patnos İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, B.T yönetimindeki yolcu otobüsü, Van-Patnos karayolunun 5. kilometresinde devrildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye,ve polis ekibi sevk edildi.

19 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerce kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hastaneye kaldırılan 19 kişi tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi. Sedat Zirek'in haberine göre, kaza, saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesinin Dedeli Beldesi mevkiinde meydana geldi. Bayram Tozun yönetimindeki 04 P 5678 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Van-Patnos arası yolcu taşımacılığı yapan Pınaşya Turizm'e ait yolcu otobüsündeki 19 kişi yaralandı.

Haber: Sedat Zirek

Van,Patnos,Ağrı
30 Kasım 2018 Cuma 21:06



YORUMLAR (6)
ORHAN GÜNAY : Bütün yaralılara geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin.
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SELİM TOZUN: Yaralılara acil şifalar dilerim
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TİMUR: Rabbim şifa versin inşallah en kısa zaman da sağlıklarına kavusurlar
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DÜRBÜNLÜ: Geçmiş Olsun,,Allah Acil Şifalar Versin,,,Yola Çıkarken Yol Dualarını Unutmayalım Arkadaşlar.
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...: Geçmiş olsun allah şifa versin min
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