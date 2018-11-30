Ağrı'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 19 Yaralı

AĞRI'nın Patnos
ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesinin Dedeli
Beldesi mevkiinde meydana geldi. Bayram Tozun yönetimindeki 04 P 5678 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Van-Patnos arası yolcu taşımacılığı yapan Pınaşya Turizm'e ait yolcu otobüsündeki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD
, Jandarma
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Ağrı
Dedeli,Patnos,Ağrı