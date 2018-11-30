Ağrı
'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralı
AĞRI - Ağrı'nın Patnos
ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesinin Dedeli
Beldesi mevkiinde meydana geldi. Bayram Tozun yönetimindeki 04 P 5678 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Van-Patnos arası yolcu taşımacılığı yapan yolcu otobüsündeki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD
, Jandarma
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Patnos, Ağrı ve Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Van,Patnos,Ağrı