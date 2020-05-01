Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta, 7 kişi yaralandı.

01.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:35
Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta, 7 kişi yaralandı.
Doğubayazıt ilçesinde iş yeri ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Tuhafiyeciler Caddesi'nde karşılaştıkları seyyar satıcıları, iddiaya göre kendileri için ayrılan pazar yerine gitmeleri konusunda uyardı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kavgayı ayırırken, hafif yaralanan 3 zabıta memuru ile 4 seyyar satıcı kaldırıldıkları Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi. Ağrı’da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğubeyazıt, Zabıta, Ağrı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Fransız milletvekilinden Türkiye’nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Haberler
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Trump’ın ’Korona Vuhan’daki laboratuvardan çıktı’ suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz Haberler
Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un’un öldüğünden yüzde 99 eminim Haberler
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan’dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Anne ve oğul koronavirüse yenildi Haberler
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Haberler››Güncel››Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:35: İSTANBUL -İSTANBUL'DA BALKONDA 1 MAYIS KUTLAMASI - Haber 22:32: Antalya'da 1 Mayıs balkonlardan kutlandı - Haber 22:32: Rusya İnşaat Bakanı, Kovid-19'a yakalandı - Haber 22:32: Telefonu çalındığı için polisi arayan kadına, yasak ihlalinden ceza uygulandı - Haber 22:31: Sivas'ta karantinadaki vatandaşlar için ramazan programı - Haber 21:24: Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz - Haber 21:20: Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? - Haberler 21:05: Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor - Haber 19:45: Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı - Haberler 15:34: Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı - Haber