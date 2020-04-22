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Ağrı'daki cinayete ilişkin gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 3 gün önce bir kişinin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 16 kişiden 9'u tutuklandı.

22.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:50
Ağrı'daki cinayete ilişkin gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 3 gün önce bir kişinin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 16 kişiden 9'u tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 19 Nisan'da ilçeye bağlı Abdigör Mahallesi Seher Sokak'taki tepelik alanda 10-15 kişinin bir kişiyi sopalarla dövdüğü ve bölgeden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bölgede yapılan incelemede, darbedilen ve göğsünden 3 kurşunlu vurularak öldürülen kişinin cesedi bulundu.
Bu kişinin 7 Kasım 2019'da eşi M. İnaç'ı (20) yüzüne ve ayaklarına naylon poşet eriterek, 10 Nisan 2020'de de kavga ettiği eşinin amcası M.A.A'yı bıçakla boğazını keserek yaraladığı belirtilen Ramazan İnaç olduğu belirlendi.
Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İnaç'ın öldürülmesi olayına karışan ve 3 otomobille kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma sonucu 3 otomobil ilçede bir başka adreste terk edilmiş olarak bulundu.
Bu araçlardaki parmak izlerinden de yola çıkarak şüphelileri belirleyen ekipler, "İnaç'ı tasarlayarak kasten öldürdükleri" gerekçesiyle 16 kişiyi yakaladı.
Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan 9 zanlı tutuklandı, diğerleri savcılıkça serbest bırakıldı.
Öldürülen Ramazan İnaç'ın 5 ay önce evinde naylon poşeti yakıp eriterek eşi M. İnaç'ın yüzüne ve ayaklarına damlattığı, 2 yaşındaki kızı H.İ'yi (2) darbettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve yaklaşık 1 ay önce tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak mahkemece tahliye edildiği öğrenildi.
Tahliye olunca denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak bir kamu kurumunda çalışmaya başladığı belirtilen maktul İnaç'ın 12 gün önce de eşinin amcası M.A.A'yı bıçaklayarak kaçtığı kaydedildi.
Ramazan İnaç'ın, şüphelilerce M.A.A'yı bıçakladığı gerekçesiyle öldürüldüğü, M.A.A'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel , Haber
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