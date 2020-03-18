Ağrı'daki PKK saldırısında yaralanan müdür yardımcısı şehit oldu
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lı teröristlerin zırhlı servis aracına düzenlediği saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan (55), Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
18.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:56
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lı teröristlerin zırhlı servis aracına düzenlediği saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan (55), Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart günü, PKK'lı teröristler, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına saldırı düzenledi. Saldırıda 2 personel şehit oldu, 16 kişi de yaralandı. Yaralılardan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, dün, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.Şehit Ramazan Turan'ın cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Ramazan Turan, PKK, Güncel
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