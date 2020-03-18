Ağrı'daki roketli saldırı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart'ta Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.
18.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:04
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart'ta Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Elazığ Havalimanı'nda, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan tarafından karşılandı.
Turan'ın cenazesi, askerler tarafından cenaze aracına konularak Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Şehidin naaşının, yarın öğle namazına müteakip Maden ilçesine bağlı Karatop köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ramazan Turan, Elazığ, Ağrı, Güncel
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