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Ağrı'daki roketli saldırının ardından arazide tarama yapan asker patlamada yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırının ardından bölgede tarama faaliyeti yapan 1 askerin, teröristlerce önceden araziye yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

02.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:36Ağrı'daki roketli saldırının ardından arazide tarama yapan asker patlamada yaralandı
'nın Doğubayazıt ilçesinde Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırının ardından bölgede tarama faaliyeti yapan 1 askerin, teröristlerce önceden araziye yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.
İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlenmesinin ardından jandarma ekipleri bölgede operasyon başlattı.
Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.
Bölgede arazi taraması yapan 1 asker, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.
Durumu ağır olan asker, helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 13:35:00