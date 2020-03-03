Ağrı'daki saldırıda şehit olan Kavastan'ın Mersin'deki evine Türk bayrağı asıldı

Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan'ın (29) Mersin 'deki evine Türk bayrağı asıldı.

Roketli saldırıda ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Kavastan'ın, Mersin'in Mut ilçesi Doğancı Mahallesi Karakozak Sokak'ta bulunan annesinin yaşadığı evin önünü taziye çadırı kuruldu.

Acı haberi alan ailenin yakınları da Türk bayrağı asılan şehidin annesinin evine geldi.

Şehidin annesi Münevver Tekir ile babası Mehmet Kavastan'ın yaralanma haberi üzerine önceki gün Erzurum'a gittiği kaydedildi.

Şehidin bekar olduğu ve bir ablasının bulunduğu öğrenildi.