18.06.2019 12:20
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Ağrı'daki sel

Ağrı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sel sularına kapılan anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybetmesi, ilçeyi yasa boğdu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sel sularına kapılan anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybetmesi, ilçeyi yasa boğdu.
İlçede dün meydana gelen selde, suya kapılarak hayatını kaybeden Naime (48) ile çocukları Musa (11) ve Pınar Polat (4) için ilçe sakinleri ve ailenin yakınları, ailenin Atatürk Mahallesindeki evinde taziye ziyaretinde bulunuyor.
İzmir'de inşaatta çalışan Naime Polat'ın eşi Harun Polat, oğlu Nesim Polat (18) ile ilçeye geldi. Çiftin diğer çocukları Berivan (16) ile Cesim Polat (14) olay nedeniyle büyük üzüntü yaşarken fenalaşan Cesim Polat, Diyadin İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ölen çocuklardan Pınar Polat'ın İzmir'deki babasına gönderilmek üzere çekilen videosu, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Anne ve 2 çocuğu, Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından ilçede defnedilecek.
Diyadin ilçesinde dün araziye ot toplamaya çıkan anne Naime Polat ile çocukları Musa ve Pınar Polat, aniden bastıran yağış sebebiyle oluşan sel sularına kapılıp hayatını kaybetti.
Aynı bölgede bulunan Nurullah Yardımcı (19) da yıldırım isabet etmesiyle öldü.
Kaynak: AA
Anne, Diyadin, Ağrı, Güncel

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