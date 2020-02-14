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Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden aralarında HDP Merkez İlçe Başkanı İsmail Çiftçi'nin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

14.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:58Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden aralarında HDP Merkez İlçe Başkanı İsmail Çiftçi'nin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet" ile "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık" suçlamalarıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen zanlılardan, Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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