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Ağrı'dan 4 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gitti

Ağrı Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 4 kişilik çığ uzmanı ekip, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ bölgesine gönderildi.

05.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:34Ağrı'dan 4 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gitti
Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 4 kişilik çığ uzmanı ekip, 'ın ilçesindeki çığ bölgesine gönderildi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahçesaray ilçesindeki çığda kaybolan vatandaşlar ile arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılmak için AFAD koordinesinde ekip oluşturulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Çığ bölgesindeki çalışmalara destek olmak için ilimizden 4 kişilik bir arama kurtarma ekibi, bir arama kurtarma aracı ile olay bölgesine hareket edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Bahçesaray, AFAD, Ağrı, Van, Güncel

Kaynak: AA

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