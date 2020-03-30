AĞRI Emniyet müdürü evde kalmaları için, halkı uyardı

Emniyet müdürü evde kalmaları için, halkı uyardıAĞRI Emniyet Müdürü Nihat Özen, koronavirüs salgını nedeniyle ekiplerle birlikte gezip halka, "Evde kal" çağrısında bulundu.Kentte, koronavirüs kapsamında alınan kararlar ve tedbirler konusunda vatandaşları aralıksız bir şekilde uyarmaya devam eden polis ekiplerine İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'de eşlik etti. Ekipler polis otolarından şehir merkezini dolaşarak anonslarla vatandaşlara, evde kalmaları yönünde çağrıda bulunurken kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde İl Emniyet Müdürü Nihat Özen esnafı dolaşarak, bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Cadde de toplu bir şekilde yürüyen vatandaşları uyaran Özen, kendilerini sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA