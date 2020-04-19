Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

AĞRI Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence eden kişi ölü bulundu

Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence eden kişi ölü bulunduAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence ettiği gerekçesiyle tutuklandığı cezaevinden tahliye olan Ramazan İnanç ölü olarak bulundu.

19.04.2020 21:35 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:37
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence eden kişi ölü bulundu
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence ettiği gerekçesiyle tutuklandığı cezaevinden tahliye olan Ramazan İnanç ölü olarak bulundu.
Geçen yıl 8 Kasım'da Doğubayazıt'a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak'ta meydana gelen olayda alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ramazan İnanç, eşi Müjgan İnanç'ı dövdükten sonra naylon poşeti eriterek, yüzü ile ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan kızı N. İnanç'ın ise alnını eriyen naylon ile yakan Ramazan İnanç, yakalanark gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 11 Kasım'da mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 gün önce tahliye edilen Ramazan İnanç, bugün Abdigör Mahallesi'nde ölü olarak bulundu. Mahallede silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Seher sokakta bulunan tepelik alanda bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede göğsüne 3 kurşun isabet eden kurşunla öldüğü belirlenen kişinin, eşi ve kızına işkence yapan Ramazan İnanç olduğu belirlendi. İnanç'ın cesedi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
EŞİNİN AMCASINI YARALADI
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Ramazan İnanç'ın cezaevinden çıktıktan sonra eşinin amcası Mehmet Ali Akdağ'ın evine gittiği ve tartışmanın ardından bıçaklayarak kaçtığı belirlendi. Görgü tanıkların ifadesine göre bıçaklama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İnanç'ın üç otomobille olay yerine getirildiği ve burada darbedildikten sonra öldürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri İnanç'ın götürüldü 3 otomobili terk edilmiş hale bilurken, şüpheli olarak bıçaklanan Akdağ'ın yakınları olduğu belirlenen 13 kişiyi yakaladı. Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen 13 kişinin sorgulaması sürüyor.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)-
AĞRI Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence eden kişi ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dışişleri, Karayipler’de kalan Türkler için Acun’dan yardım istedi Haberler
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Çin’de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haberler
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Meteoroloji 6 ilimizi uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak Haberler
Meteoroloji 6 ilimizi uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››AĞRI Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence eden kişi ölü bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:42: Bilecik Aşağıköy'deki karantina kaldırıldı - Haber 23:42: Manisa'da kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı - Haber 23:34: AİLE HEKİMİ KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ - Haber 23:34: Adıyaman'da karantina süresi dolan işçiler evlerine gönderiliyor - Haber 23:31: ADIYAMAN Karantina süresi biten 479 işçi memleketlerine alkışlarla gönderildi - Haber 23:19: Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz - Magazin 22:43: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti - Haber 21:57: İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı - Haberler 21:45: Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü - Haber