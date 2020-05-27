AĞRI Fırtınada ölümden dönen işçi o anları anlattı

Fırtınada ölümden dönen işçi o anları anlattıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan işçiler için konulan konteyner, fırtınayla sürüklendi.

27.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:37
Fırtınada ölümden dönen işçi o anları anlattı
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan işçiler için konulan konteyner, fırtınayla sürüklendi. Konteynerin içindeki işçilerden Tuncay Şahin kendini son anda dışarı atarak sürüklenmekten ve belki de ölümden kurtuldu. Kabus dolu o anları DHA'ya anlatan Şahin, "Olayı güvenlik kamerasından izlerken kendime üzüldüm" dedi.
Olay, 25 Mayıs günü saat 09.10'da Doğubayazıt ilçesinin Ağrı çevre yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan ve birçok ev ve iş yerinin çatısının uçtuğu, ekili alan ve seraların büyük zarar gördüğü ağaçların ise kökünden söküldüğü hızı 80 kilometreyi bulan fırtınada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir akaryakıt istasyonun işçilerinin oturduğu konteyner devrildi. İçerisindeki bir işçinin son anda kendini dışarı attığı konteyner, bazı eşyalarla birlikte fırtınada sürüklendi. Korku filmlerini aratmayan ve bu görüntüler istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yaşadığı o anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan evli ve 2 çocuk babası Tuncay Şahin (40), "Bayramda sokağa çıkma yasağı vardı. İşler sakindi. Bende bizlerin işimiz olmadığı zaman oturduğumuz konteyner içindeydim. Dışarıda ürkütücü bir hava vardı. Fırtına zaman zaman konteyneri yerinden sallıyordu. Ama kaldırıp atacağını hiç düşünemedim. Aradan bir kaç dakika geçmişti ki, şiddetini artıran fırtına nedeniyle kendimi dışarı atacağım sırada bu kez konteyner yan yatınca kapıdan dışarı düştüm. Konteyner ve yanındaki eşyalar sürüklenerek anayola doğru gidiyordu. Bayramlık aldığım ayakkabım bile ayağımdan çıkarak gitti. Ayakkabımı almak istedim ama korkup kendimi duvarın dibine zor attım. Çok şükür sağlık durumum iyi her hangi bir şey olmadı. Daha sonra yanıma gelen arkadaşlarla güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Ne yalan söyleyeyim kendime üzüldüm" diye konuştu. AĞRI Fırtınada ölümden dönen işçi o anları anlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğubeyazıt, İşçi, Güncel, Haber

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