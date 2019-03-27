Ağrı Fotoğraf Çekerken Başlattığı Kampanyayla 20 Bin Çocuğa Bot Giydirdi-1

Iğdırlı fotoğraf santçısı Mehmet Özcan
'ın, doğa çekimi için çıktığı bölgede köylerde gördüğü çocuklara yardım etmek için başlattığı kampanya 3'üncü yılına ulaştı. 20 bininci botu Ağrı
'nın Doğubayazıt
İlçesine bağlı Dalbahçe köyünde giydiren Özcan, hedefinin bölgede 100 bin çocuğa ulaşmak olduğunu söyledi.
Fotoğraf sanatıçı Mehmet Özcan
, Iğdır'da yaklaşık 3 yıl önce doğa çekimi sırasında köyün birinde ayakkabıları yırtık bir çocuğun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından başlatılan yardım kampanyasını aksatmadan sürdürüyor. İlk kampanyada Türkiye
'nin dört bir yanından gelen yardımlarla Iğdır ve çevresinde 450 çocuğu giydiren Mehmet Özcan
, kampanyasını genişletti. Doğu'da her yıl yüzlerce çocuğa, bot, mont gibi kışlık giysi teminin sağlayan Özcan, 20 bininci botu Ağrı'nın Doğubayazıt
İlçesi'ne bağlı Dalbahçe köyünde giydirdi. Sadece hayırseverlerin değil bir çok sanatçının da destek verdiği Özcan, Dalbahçe köyündeki çocukları sevindirdi.
İZMİR'DEN YARDIM DAĞITIMINA GELDİ
Dallıbahçe Köyü'ndeki yardım dağıtımına İzmir
'de yaşayan Banu İnan da katıldı. Sosyal medyadan tanıştığı Mehmet Özcan'a destek için Doğubayazıt
'a geldiğini ifade eden Banu İnan, 10 yıldan beri arkadaşlarıyla İzmir
'de sosyal projelerde yeraldığını belirtti. İhtiyaç sahibi çocukların her zaman yardımına koştuklarını söyleyen Banu İnan, Mehmet Özcan'a da bunun için destek verdiklerini bildirdi.
HEDEFİ 100 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK
Yardım kampanyasının ayakkabısı yırtık bir çocuğun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla başladığını ardından bir kartopu gibi her geçen gün büyüdüğünü anlatan Mehmet Özcan, hedefinin Doğu'da 100 bin çocuğa yardım eli uzatmak olduğunu vurguladı. Fotoğraf sanatçısı olarak sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgilendiğini belirten Özcan, şimdiye kadar 20 bin çift bot, 15 bin mont, 5 kamyon da oyncak dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Doğubayazıt ilçesi Dalbahçe köyünde 20 bininci bot dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan, Daha önce yardımlarımızı okulları gezip dağıtıyorduk. Artık sahaya inip ev ev gezerek çocuklara bot, mont gibi giysilerini teslim ediyoruz. Özelikle sosyal medya üzerinde bir çok sanatçı ve aktivistlerden yardım alıyoruz. Bu projeleri büyütmek istiyoruz, tüm destekçilerimize teşekkür ederim. Çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu gördükçe daha fazla mutlu oluyorum. Hedefimiz bölgemizdeki ihtiyaç sahibi 100 bin çocuğa ulaşabilmek. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdüreceğiz diye konuştu.
Doğubeyazıt, Ağrı, Mehmet Özcan, Güncel
Kaynak: DHA