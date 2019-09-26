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Ağrı Gençlik Merkezinden İtfaiye'ye anlamlı ziyaret

Ağrı Gençlik Merkezi 25 Eylül- 1Ekim tarihleri arasında kutlanan "İtfaiyeciler Haftası" münasebetiyle Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

26.09.2019 09:06Ağrı Gençlik Merkezinden İtfaiye'ye anlamlı ziyaret

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Ağrı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, İtfaiye Haftası'nda itfaiye ekipleri ile bir araya gelerek, itfaiyecilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ağrı Gençlik Merkezi liderlerinin de bulunduğu ziyarette, İtfaiye Müdürü Akın Kahraman gençlere yangına müdahale konusunda bilgiler verildi.

Ardından itfaiye ekipleri kurtarma aracı, müdahale aracı ve merdivenli aracın nasıl kullanıldığını gençlere öğretildi. Olası bir alarm durumunda itfaiye ekiplerinin nasıl çalıştığı ise detaylı bir şekilde gençlere anlatıldı.

Ağrı İtfaiye Müdürü Akın Kahraman, Ağrı Gençlik Merkezi gençlerine ve Gençlik Liderleri nezdinde tüm Gençlik Merkezi çalışanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ağrı Gençlik Merkezi liderlerinden Cihangir Aslan , "Bizlerin itfaiye ekiplerini ziyaret etmemizdeki amaç, hem onların haftasında onlarla birlikte olmak hem de gençlerimizin itfaiye ekiplerinin sadece yangın söndürmekte değil birçok olayda var olduğunu öğretmektir dedi.

Gerçekleşen ziyarette,Gençlik Merkezi Liderleri; Hasret Altun Aksakal, Cihangir Aslan, M.Fatih Eldem, Cuma Salman yanı sıra gönüllü gençler yer aldı.


Cihangir, İtfaiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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