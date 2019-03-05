Ağrı Gençlik Merkezinden "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti"

Kaynak: İHA

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarında Türkiye ve Afganistan birincisi olan hafızların katılımıyla gerçekleşen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı Gençlik Merkezi konferans salonunda yapıldı.Programda, 2018 "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması Türkiye birincisi Mustafa Özyılmaz, 2016 Afganistan birincisi Sanaullah Habib yanı sıra Abdullah Altun ve Celalettin Sevimli'nin sunduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük beğeni topladı.Programa, Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M.Şafi Erim, Gençlik Merkezi Müdürü M.Nuri Okan yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Program sonunda Kur'an-Kerim okuyan hafızlara teşekkür plaketi takdim edildi. - AĞRI