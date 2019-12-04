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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Engellileri unutmadı

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engellilerle futbol maçı yapıldı.

04.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:40Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Engellileri unutmadı

Merkez 2500 kişilik salonunda yapılan farkındalık futbol müsabakası, Serhat Bakım Merkezi ve Şafak Bakım Merkezinde kalan engelli bireyler karması ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli arasında düzenlendi.

müsabakasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurtları Müdüresi Nazan Dilan Demircan ve kurum idarecileri izledi.

Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ta engellilerle beraber futbol oynayarak onları yalnız bırakmadı.

Müsabaka sonunda takım oyuncularına madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Ağrı Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurtları Müdüresi Nazan Dilan Demircan tarafından takdim edildi.

İl Müdürü Demir yapmış olduğu açıklamada; "3 Dünya Engelliler Günü"etkinlikleri kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu anlamlı günde bakım merkezlerimizde kalan engelli kardeşlerimizi sporda farkındalık yapmaları için futbol müsabakası düzenledik. Engelli kardeşlerimizin performansı bizleri çok mutlu etti. Engelli kardeşlerimize yönelik böyle spor faaliyetlerimiz 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında devam edecektir. Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum" dedi.

Bakım merkezi idarecileri böyle anlamlı bir günde engellilere değer veren Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Müsabaka sonunda engellilere tatlı ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Futbol maçı öncesinde Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Milli sporcular ve personel ile birlikte Serhat ve Şafak bakım merkezlerini ziyaret ederek, burada kalan engelli bireylere karanfil takdim ederek '3 Aralık Dünya Engelliler günleri kutladı.


Aralık, Futbol, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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