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Ağrı GSİM'den ilk ve ortaokullara spor malzemesi desteği

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü'nde bulunan ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek spor malzemesi desteğinde bulundu.

12.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:39Ağrı GSİM'den ilk ve ortaokullara spor malzemesi desteği
Valiliği Gençlik ve İl Müdürlüğü, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ilçesine bağlı Köyü'nde bulunan ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek spor malzemesi desteğinde bulundu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmi Karaoğlan ile birlikte geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 4 teröristtin etkisiz hale getirildiği Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü'ndeki ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere spor malzemesi hediye etti.

Burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden İl Müdürü Demir, öğrencilerle birlikte kurulan spor parkurlarında spor yaptı. - AĞRI

Ağrı Valiliği, Soğukpınar, Tutak, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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