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Ağrı, Hakkari ve Van için kar uyarısı

Ağrı ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunda yarın karla karışık yağmur ile kar bekleniyor.

20.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:48
Ağrı, Hakkari ve Van için kar uyarısı
Ağrı ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunda yarın karla karışık yağmur ile kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Iğdır çevrelerinde hafif yağmur, Ağrı ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunda hafif karla karışık yağmur ile kar tahmin ediliyor.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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