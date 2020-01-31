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Ağrı Hamur'dan Büyükşehir'e Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ağrı Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül ve AK Parti Hamur İlçe Başkanı Übeyit Bağlan'ı makamında ağırladı.

31.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:50Ağrı Hamur'dan Büyükşehir'e Ziyaret

iline bağlı Belediye Başkanı Cezmi Ergül, AK Parti Hamur İlçe Başkanı Übeyit Bağlan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Yıldırım'a üzerinde isminin yazılı olduğu Ağrı'nın plaka numarasını temsil eden 04 numaralı Hamur Belediyespor forması ve atkısından hediye eden Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Manisa Büyükşehir Belediyesinde başarılı çalışmalar yürüten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'a başarılarının devamını diledi. Ziyaretleri nedeniyle Belediye Başkanı Cezmi Ergül ve AK Parti Hamur İlçe Başkanı Übeyit Bağlan'a teşekkür eden Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalılara en güzel hizmetleri vermek için çaba gösterdiklerini söyledi.


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Kaynak: Bültenler

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