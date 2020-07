Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında hareketlilik arttı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ağrılı besiciler, bir yıl boyunca büyük emeklerle yetiştirdikleri kurbanlık hayvanlarının büyük çoğunluğunu satmak üzere Batı illerine gönderirken, geriye kalan hayvanlarını da Ağrı Hayvan Borsası'nda satmaya çalışıyor. Kurbanlık almak için sabahın erken saatlerinde hayvan pazarının yolunu tutan vatandaşlarla, kurbanlıklarını satmak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Hayvanlarını özenle yetiştirilen besiciler, oldukça çetin geçen kış ayları ve yayla döneminin ardından zorlu bir süreci tamamladıklarını anlattı.

Ağrı'da yaklaşık 30 yıldır besicilik yapan ve her Kurban Bayramı'nda yetiştirdiği hayvanları hayvan borsasında satan Atilla Altun, üreticiler olarak bu yıl pandemiden dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Altun, "Çoğu hayvanımızı İstanbul'a gönderdik bu yıl. Şu an oradaki arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bize bu yıl piyasaların durgun olduğunu söylüyorlar. Bu pandemiden dolayı sıkıntı yaşıyorlar. Müşteri konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Burada da hayvan gönderirken bizim için küpe büyük sorun oluyor. Biz bu konuda yetiştiriciler olarak yetkililerden yardım istiyoruz. Canlı hayvan borsasında küpe olayının serbest olması bizim için daha iyi olur. Çünkü büyük sıkıntı oluyor. Müşteriler küpe sıkıntısından dolayı hayvanları almıyorlar. Öbür yandan bu yıl fiyatlar uygun. Et fiyatları düşük. Geçen seneye göre fiyatlarımız hemen hemen aynıdır. Ama buna karşı yem ve saman fiyatları pahalı. Büyük zorluklar yaşıyoruz. Şu andan Ağrı Hayvan Borsası'nda da şu anda durgunluk yaşanıyor. Hayvan kalabalığı var ama şu an durgunluk var. Durumdan şu an için pek memnun değiliz. Korona süreci de bizi olumsuz etkiledi. Yem ve saman çok pahalandı. Bu durumu fırsatçılar kullandı. Bu durumlar bizi olumsuz etkiledi. Yetkililerden hayvancılığa destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

"Ağrı Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri"

Ağrı Hayvan Borsası'na kurbanlık hayvan almak için Van'dan geldiğini söyleyen Şevket Baytop ise Ağrı'dan Kurban Bayramı sürecinde günlük iki tır hayvanı Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı hayvan varlığı bakımından Türkiye'de önemli bir yere sahip. Hayvan tedarik etme konusunda bura da sıkıntı yaşamıyoruz. Bizde her yıl buraya gelip Kurbanlık için hayvan topluyoruz. Son 10 gün kaldı. Bizde yaklaşık üç aydır buradan hayvan toplayıp diğer illere gönderiyoruz. Çalıştığımız belli firmalar var. Her Kurban Bayramı döneminde gelip buradan hayvan alıyoruz. Ağrı hakikaten hayvancılık açısından önemli bir bölgemiz. Ama şu an pandemi sürecinden dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Hayvan pazarları bir süre kapalı kaldı. Bizde bu dönemde köylerden hayvan tedarik ettik. Şu an yine buradayız. En son partimizi bayrama iki gün kala göndereceğiz. Günde burdan iki tır mal gönderiyoruz. Hayvanları buradan önce Van'a sonrada anlaşmalı olduğumuz yerlere gönderiyoruz. Şu an piyasada üreticinin sıkıntıları var. Biz mal tedarik etmede sıkıntı yaşamıyoruz ama üreticinin sıkıntıları hakikaten var. Çünkü yem fiyatları çok yüksek. Bu yüzden üreticiler para kazanamıyor. O yüzden burası da hayvancılık bölgesi. İnsanların tek geçim kaynağı bu. Bu yüzden devletimizin bu konuda üreticilere yardımcı olması gerekiyor. Yem ve saman desteğinde bulunması lazım. Ağrı'da hayvancılık konusunda son derece önemli bir merkez." - AĞRI