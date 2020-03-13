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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dezenfekte edildi

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile spor tesislerinde dezenfekte çalışması yapıldı.

13.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:42
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dezenfekte edildi

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile spor tesislerinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bir dizi önlem alındı. Üniversite yerleşkelerindeki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile sosyal- kültürel tesisler ve spor tesisleri özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edildi. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, hastalıkla ilgili tedbirler kapsamında üniversitedeki bina ve tesislerin ekipler tarafından sık sık temizlenip, dezenfekte edildiğini söyledi. Karabulut, üniversite bünyesindeki tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile kulüp etkinliklerinin iptal edildiğini, zorunlu olanların ise izne tabi olacağını kaydetti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ağrı, Güncel

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