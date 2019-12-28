Haberler » Güncel » Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Duo Keman resitali - Haber

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Duo Keman resitali

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Türk ve Dünya müziğine ait seçkin eserlerin keman eşliğinde yorumlandığı müzik resitali, büyük beğeni topladı.

28.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:00 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Duo Keman resitali
İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Türk ve Dünya müziğine ait seçkin eserlerin keman eşliğinde yorumlandığı müzik resitali, büyük beğeni topladı.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Duo Keman Konserine, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ile davetliler katıldı. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalından Öğr. Gör. Emre Yüceland ile aynı bölümden 2. sınıf öğrencisi Leyla SÜSLÜ tarafından verilen konserde, Türk ve Dünya müziğine ait seçkin eserler keman eşliğinde yorumlandı. Konserde J. S. Bach, I. Pleyel, W. A. Mozart gibi dünyaca ünlü klasik bestecilerin ölümsüz eserlerinin yanı sıra Manastır Türküsü, Tavas Zeybeği gibi eserler sunuldu. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:24   Başkale Belediyesi, geceli gündüzlü karla mücadele ediyor - Haber
11:24   Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katıldı - Haber
11:24   Muş'ta köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor - Haber
11:24   Sağlık Bakanlığı onaylı kupa uygulamaları eğitimi düzenlendi - Haber
11:23   MSB: "Terörün izleri silindikçe Suriyeli kardeşlerimiz işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor" - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
28.12.2019 11:35:24