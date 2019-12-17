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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri Gönüllerince Eğlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Matematik Kulübü öğrencileri tarafından kâğıttan uçak uçurma ile satranç yarışması gerçekleştirildi.

17.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:55Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri Gönüllerince Eğlendi

Üniversite bünyesindeki Matematik Kulübü tarafından gerçekleştirilen Satranç turnuvası Eğitim Fakültesi binasında, kâğıttan uçak uçurma etkinliği ise Sağlık yerleşkesindeki salonunda düzenlendi.

Öğrencilere olumlu rekabet duygusunun aşılanmasının hedeflendiği yarışmalara, birçok fakülte, yüksekokulu ve meslek yüksekokulundan öğrenci katıldı. Çekişmeli ve eğlenceli geçen satranç turnuvasında rakiplerini sorunsuz geçen Ramazan KANDEMİR birinci oldu. Kâğıttan uçak uçurtma yarışmasında ise uçağını 20.5 metre uzaklığa uçuran Ceyda GEZER, birinci oldu. Dereceye girenlerin altınla ödüllendirildiği etkinliklerde öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.


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Kaynak: Bültenler

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