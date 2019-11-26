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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut Kardelen TV'ye konuk oldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kardelen TV'de yayınlanan "Farklı Bakış" programına konuk oldu.

26.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:15Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut Kardelen TV'ye konuk oldu
İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kardelen TV'de yayınlanan "Farklı Bakış" programına konuk oldu.

İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile Gazeteci Yazar Esat Bindesen'in hazırlayıp sunduğu Farklı Bakış programına konuk olan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite hakkında bilgiler verdi.

Üniversitenin fiziki yapılaşması, akademik, idari ve öğrenci sayılarındaki artış ile önemli bir eğitim yuvası haline geldiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, "Akademik çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin gelişimine, Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile de üniversite şehir işbirliğine katkı sunuyoruz" dedi. - ERZURUM

Esat Bindesen, Erzurum, Ağrı, TV, Güncel

Kaynak: İHA

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