Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Kütüphane Haftası Münasebetiyle Etkinlik Düzenlendi

Kaynak: İHA

55. Kütüphanene Haftası münasebetiyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından etkinlik düzenlendi. AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yer alan kütüphanede gerçekleşen programa Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin yağlıboya çalışmalarından oluşan resim sergisinin açılışıyla başlayan etkinlikte, Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrenci ve akademisyenleri tarafından uygulamalı olarak ebru, naht ve filografi sanatları gösterildi. Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut özel olarak hazırlanan kısımda öğrenciler ile sohbet ederek ebru, naht ve filografi sanatları ile ilgili bilgi aldı ve ebru sanatı yaptı.İlk emri "oku" olan bir inancın mensupları olarak kitaba ve okumaya çok kıymet vermeliyiz diyen Rektör Prof. Dr. Karabulut, son teknolojiyle donatılmış ve altmış binin üzerinde basılı kitaba sahip olan üniversite kütüphanesini daha da zenginleştirmek için çalıştıklarını ifade etti. "Bilgi çağında olmamıza ve farklı teknolojik depolama yöntemlerinin var olmasına rağmen, kitaba ve kütüphaneye olan ihtiyaç halen devam etmektedir." diyen Rektör Karabulut, gençlerin kütüphanede çalışma ve araştırma yapma alışkanlığı kazanmalarının önemli olduğunu belirterek, yaklaşan vize sınavı haftasında geçen dönem olduğu gibi kütüphanede sınavlılarına hazırlanan öğrencilere akşamları sıcak çorba ikram edileceğini sözlerine ekledi.Etkinlikte son olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Yaşar Bayar tarafından Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Aliya İzzetbegoviç'in külliyatı taktim edilirken, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da programa katılan personel ve öğrencilere kitap hediye etti. - AĞRI