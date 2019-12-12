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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:07
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Tekin, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarını oyladı.
Faruk Tekin, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.
Fotoğrafların çarpıcı ve birbirinden güzel olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansının bu faaliyetlerini ben zaten takip ediyorum. Her sene düzenli olarak yapıyorlar. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Oy vermekte zorlandım ama oyumu kullandım. Benim gördüğüm en önemli haberlerin altında Anadolu Ajansının imzası var. Burada da Anadolu Ajansı ile çok yakın çalışıyoruz. Bu fotoğraf yarışması etkinliği de çok güzel. Anadolu Ajansının burada bizimle yaptığı haberlerin çoğu ana sayfaya çıkmıştı. Bu da ajansın birimlerinin çok iyi çalıştığı ve muhabirlerinin çok iyi olduğunun bir göstergesi."
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA'nın

Hüseyin Yıldız, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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