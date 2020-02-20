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Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması Açıklaması

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya ve internet sitelerinde Ağrı'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

20.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:20Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması Açıklaması
İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya ve internet sitelerinde Ağrı'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son 24 saattir gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, Çin'de ortaya çıkmış olan koronavirüs hastalığına dair Ağrı ilinde 1 vakanın görüldüğü şeklinde bazı haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Bu ve benzeri haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an itibariyle Ağrı'da herhangi bir koronavirüs vakası ya da şüphesi tespit edilmemiştir, tüm kamuoyuna duyurulur."

Çin Halk Cumhuriyeti, İl Sağlık Müdürlüğü, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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