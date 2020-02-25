Haberler » Güncel » Ağrı ile Erzurum'da yoğun kar ve tipi etkili oluyor - Haber

Ağrı ile Erzurum'da yoğun kar ve tipi etkili oluyor

Ağrı ve Erzurum'da etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı.

25.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:41Ağrı ile Erzurum'da yoğun kar ve tipi etkili oluyor
ve 'da etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı.
Oltu-Erzurum kara yolunun 2300 rakımlı Yayla Geçidi'nde meydana gelen buzlanma nedeniyle tır sürücüleri zor anlar yaşadı.
Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede çok sayıda tır, yoldan çıkarak makaslama yaptı.
Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Ağrı'da kar ve tipi etkili oluyor
Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı Ağrı'yı beyaza bürüdü.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte zorlandı.
Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yollarında kar küreme çalışması başlattı.

Erzurum, Oltu, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
25.02.2020 14:12:35