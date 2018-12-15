Ağrı İşkur Gençlere İş İmkanı Sağlamaya Devam Ediyor

Ağrı İŞKUR
İl Müdürlüğü tarafından 2'si engeli olmak üzere 32 kişiye bir markette iş imkanı sağlandı.
Ağrı çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü bir market ile İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzaladı. 2'si engelli toplamda 32 kişi İŞKUR aracılığıyla Ağrı merkez ve ilçelerinde işbaşı eğitim programı kapsamında iş sahibi oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, "3 ay sürecek iş başı eğitim programı sonunda başarılı olacak kişileri kendi bünyesine almış olacak. Böylece gençleri ve engelli bireyleri aktif bir şekilde iş hayatına dahil etmiş olacağız" dedi. - AĞRI
Ağrı,İŞKUR
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:16