Haberler » Güncel » Ağrı, Kars ve Erzurum'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Haber

Ağrı, Kars ve Erzurum'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı, Kars ve Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

12.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:48Ağrı, Kars ve Erzurum'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
, ve 'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ağrı'da soğuk hava nedeniyle araçların yakıt depoları dondu, Taşlıçay Deresi ile Murat Nehri'nin bazı bölümleri buz tuttu.
Dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar, yakıt deposu donan otomobillerini çalıştırmak için uzun süre sıcak suyla ısıtmaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar da araçlarının üstünü battaniye, branda ve halılarla örterek soğuğa karşı önlem aldı.
Soğuk hava ve yollardaki buzlanma dolayısıyla vatandaşlar yürümekte güçlük yaşadı.
Vatandaşlardan Bayram Sobacı, havanın çok soğuk olduğunu ve yakıt deposu donan aracını güçlükle çalıştırdığını söyledi.
Kars
Bir süre önce etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen Kars'ta, doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu.
Susuz ilçesinde etrafı karla kaplanan 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.
Sarıkamış ilçesinde ise sabah saatlerinde soğuk hava, sis ve kırağı etkili oldu.
İlçede ağaçlar ve diğer bitkiler kırağı tutarken, ormanlık alandaki çeşmeler buzla kaplandı. Binaların çatılarında ve doğalgaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Sabah aralıklarla etkili olan sisten dolayı görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye düştü.
Erzurum
Erzurum'da kısa süre önce etkili olan kar yağışı sonrası, kentteki süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde sis etkili oldu.

Erzurum, Kars, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:41  Kahramanmaraş'ın "Heyecan Bahçesi" için geri sayım başladı - Haber
11:41  MALTEPE'DE YASAK OLAN YERDEN 'U' DÖNÜŞÜ YAPAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU; O ANLAR KAMERADA - Haber
11:40  Tenceresi 10 yıldır kediler için kaynıyor - Haber
11:40  İstanbul-'felç olur' denilen moritanyalı küçük kız, türkiye'de yürüdü - Haber
11:32  Ukrayna ölenlerin yakınlarına 50 bin lira ödeyecek - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
08:49  Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler - Haber
12.01.2020 11:44:09