AĞRI Kimliğindeki fotoğraf sorunlu olan Bedirhan, geç kalınca sınava alınmadı

Kimliğindeki fotoğraf sorunlu olan Bedirhan, geç kalınca sınava alınmadıAĞRI'da Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi kimliğindeki fotoğrafı belirgin olmadığı için geçici kimlik belgesi alması için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne...

27.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:43
Kimliğindeki fotoğraf sorunlu olan Bedirhan, geç kalınca sınava alınmadı
AĞRI'da Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi kimliğindeki fotoğrafı belirgin olmadığı için geçici kimlik belgesi alması için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yönlendirilen Bedirhan Özdemir, geç kalınca sınava alınmadı.
Ağrı'da YKS'nin ilk oturumu TYT öncesi, trafikte araç kuyrukları oluştu. Sınav salonlarına velileriyle giden adaylar, maske dağıtımın ardından içeriye alındı. Okul dışında bekleyen bazı veliler de çocukları için Kuran'ı Kerim okuyarak dua etti. Şeyh Edebali İlkokulu'nca sınava girecek olan Bedirhan Özdemir, kimlik kartındaki fotoğrafın belirgin olmaması nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yönlendirildi. İşlemlerin ardından tekrar babası ile saat 10.08'de okula dönen Bedirhan Özdemir, kapılar kapatıldığı için sınava alınmadı. Özdemir'in çok üzüldüğü görüldü. AĞRI Kimliğindeki fotoğraf sorunlu olan Bedirhan, geç kalınca sınava alınmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Ağrı, Güncel, Haber

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