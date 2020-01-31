Ağrı'lı atlet Türkiye ikincisi oldu

Şampiyonaya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörlerinden Burhan Boztepe yönetiminde katılan Ağrı 'lı atlet Ali Demir, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda 29-30 Ocak günlerinde yapılan Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası noktalandı. Organizasyonda ikinci günde 15 branşta müsabakalar yapıldı ve Türkiye şampiyonları belirlendi.

3000 Metrede mücadele eden Ağrı'lı sporcu Ali Demir, Türkiye ikincisi olarak kürsüde ki yerini aldı.

Antrenör Burhan Boztepe yapmış olduğu açıklamada; "Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve 802 atletin mücadele ettiği U18 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran sporcumuz Ali Demir'i başarısından dolayı kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cihan Demir'e, Spor Şube Müdürümüz Cemil Budak'a çok teşekkür ediyoruz dedi.