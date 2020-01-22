Ağrı'lı Boksör Ferhat İncekaya'dan Gümüş Madalya

Ağrı 'lı boksör Ferhat İncekaya Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda, 69 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibioldu.

Türkiye Boks Federasyonu 2020 Yılı faaliyet programında yer alan "Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası" 8-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Erzurum Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Ağrı'yı temsilen şampiyonaya katılan Ağrı'lı sporcu Ferhat İncekaya,69 kilo mücadelesinde Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Boks Antrenörü Volkan Sarı ve sporcu Ferhat İncekaya kazandığı ikincilik madalyası ile birlikte, Spor Şube Müdürü Cemil Budak öncülüğünde Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret etti.

İl Müdürü Demir, Ağrı'yı Erzurum'da yapılan Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda temsil ederek gümüş madalya kazanan Sporcuyu tebrik etti. Gerçekleşen ziyarette elde edilen başarıdan dolayı sporcuyu ve antrenörünü tebrik eden İl Müdürü Demir; "Boks branşında madalya kazanmamız önemli bir başarıdır. Bu başarı çıtasını yükseltmek için tüm ekibimiz ile birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Ağrı ilimize daha güzel başarılar getireceğiz" dedi.